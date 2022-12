Inflazione, i prezzi salgono dello 0,6% a novembre. Rispetto a 12 mesi fa +10%

La variazione più importante si riscontra per la divisione «Abitazione, acqua, energia elettrica, gas e combustibili» con un indice di +2,9%. Si evidenzia l’aumento di +3,9% per l’Energia elettrica e di +5,3% per il Gas, mentre diminuisce di 0,7% il «Gasolio per riscaldamento». Il settore «Prodotti alimentari e bevande analcoliche» cresce di 1,5% dovuto a un aumento generalizzato di molte classi di prodotto in esso contenute. Si rileva un indice positivo più moderato per «Bevande alcoliche e tabacchi» (+0,4%), «Abbigliamento e calzature» (+0,1%), «Mobili, articoli e servizi per la casa» (+0,2%), «Trasporti» (+0,1%), «Ricreazione, spettacoli e cultura» (+0,1%) e «Altri beni e servizi» (+0,2%).