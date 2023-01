Influenza, vaccinati due milioni di lombardi: prenotazioni aperte anche nel weekend

Il 62% degli over 80 lombardi si è vaccinato contro l’influenza e, al 2 gennaio, sono state effettuate quasi 2 milioni di vaccinazioni , precisamente 1.831.497, oltre 50 mila in più dello scorso anno. Lo rende noto la Direzione generale al Welfare di Regione Lombardia. Un risultato «soddisfacente che dimostra una maggiore consapevolezza dei nostri cittadini, soprattutto più fragili, a prevenire le forme gravi di malattia provocati dai virus influenzali» commenta l’assessore al Welfare della Regione, Guido Bertolaso, p er il quale ad aver inciso positivamente è stata «anche l’offerta gratuita che quest’anno abbiamo voluto rivolgere a tutti i cittadini».

Il picco influenzale «non è ancora finito e per chi volesse ancora oggi è possibile vaccinarsi dal proprio medico di base, su prenotazione nelle farmacie aderenti o nei Centri vaccinali». Dal 6 gennaio e per tutto il week end, sono anche disponibili oltre 4 mila slot per prenotare il vaccino anticovid nelle farmacie aderenti e in alcuni centri vaccinali. Per accedere occorre prendere appuntamento sulla piattaforma regionale.