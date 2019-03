Insieme contro la violenza sulle donne

Il 23 un corteo e un reading teatrale Organizzato da Associazione Le Piane di Redona e PrendiNota con il patrocinio del Comune di Bergamo e della Provincia di Bergamo, «Senza paura» è un reading teatrale che affronta il tema della violenza di genere nato dal percorso culturale PrendiNota, attivo a Redona da quattro anni, con il coinvolgimento di gruppi e associazioni della città e della provincia attivi in quest’ambito.

Ne è nato un tavolo di lavoro da cui è scaturito il programma del prossimo 23 marzo, oltre che un protocollo d’intesa siglato con la Provincia di Bergamo per divulgare e promuovere l’attività delle associazioni stesse in tutti i Comuni orobici.

«Le storie di violenza sulle donne e di genere sono purtroppo drammatica cronaca quotidiana. – afferma la presidente del Consiglio comunale Marzia Marchesi –. Mantenere alta l’attenzione e la denuncia è pertanto un’attività necessaria, non solo in ambito nazionale, ma anche a Bergamo, nella cui provincia, in tre anni, si sono verificati 9 femminicidi. Questo spettacolo, costruito in modo condiviso con tante realtà impegnate sul nostro territorio, rappresenta certamente una bella occasione di racconto e speranza».

Il programma del 23 marzo prevede un corteo, con partenza alle ore 20 da via Corridoni (Esselunga), diretto al Cineteatro Qoelet dove, alle ore 21, avrà inizio lo spettacolo a cui seguirà un incontro informale con le Associazioni coinvolte.

Con un cast milanese - fisarmonica di Sara Calvanelli e voci di Sandra Zoccolan e Virginia Zini - il reading teatrale racconterà un testo basato su interviste, testi e canzoni.

Biglietti disponibili fino ad esaurimento posti. Ingresso €10 (€8 per chi ha preso parte al corteo e agli under 25). Non è possibile prenotare.

