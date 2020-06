Interventi del Soccorso Alpino

Si cerca una persona a Riva di Solto Diversi interventi per la VI Delegazione Orobica del Soccorso alpino nella giornata del 2 giugno.

Ad Aviatico una donna è caduta sul sentiero che sale verso il Monte Poieto e ha riportato la sospetta frattura di una gamba. I quattro tecnici l’hanno messa in sicurezza e portata in barella fino all’elicottero. Sul posto anche la Croce Rossa.

Renato Paris

A Ranica un biker è caduto mentre percorreva un sentiero da freeride, in località Cà del Latte. Si è fatto male a una caviglia. Le squadre lo hanno raggiunto e portato a monte, dove c’era l’ambulanza. A Vilminore di Scalve un uomo si trovava nei pressi di una baita ma era in difficoltà per un forte dolore alla schiena. Al momento è in corso una ricerca per un mancato rientro nella zona di Riva di Solto. Si tratta di Renato Paris, conosciuto come Renatino. «È stato visto a Riva in piazza intorno alle 8.00 e poi da quel momento non si hanno più notizie» spiegano sulla pagina Fb del Comune di Riva di Solto. «Chiunque l’avesse visto chiami questo numero 3351934208» specificano sulla pagina Fb.

