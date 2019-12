Investe bimbo nel Bresciano e fugge

Il piccolo trasferito d’urgenza a Bergamo L’auto non si è fermata dopo l’investimento avvenuto sulle strisce pedonali e ora è caccia al pirata della strada. Il bambino è stato trasferito in gravi condizioni all’ospedale di Bergamo.

Un bambino di due anni è stato investito da un’auto mentre si trovava nel passeggino accompagnato dalla mamma, martedì 10 dicembre. È accaduto a Coccaglio, in provincia di Brescia e a darne notizia è l’Ansa. L’auto non si è fermata dopo l’investimento avvenuto sulle strisce pedonali e ora è caccia al pirata della strada. Il bambino è stato trasferito in gravi condizioni all’ospedale di Bergamo con l’elisoccorso.

Il piccolo, al momento dell’investimento, era spinto dalla mamma quando l’auto avrebbe urtato la ruota della carrozzina.Il piccolo è stato sbalzato a 5 metri di distanza dalle strisce pedonali sulle quali si trovava. Non si è fermato l’automobilista, ora ricercato dalle forze dell’ordine.

