Investimento in viale Giulio Cesare

È morta la mamma di 44 anni Non ce l’ha fatta la mamma di 44 anni che è stata investita nella serata di mercoledì 4 dicembre, intorno alle 19, mentre stava attraversando la strada in viale Giulio Cesare a Bergamo con il figlio di 6 anni.

La donna è morta nella mattinata di lunedì 9 dicembre all’ospedale di Bergamo dove era stata ricoverata in gravissime condizioni, in Terapia intensiva. La famiglia ha autorizzato il prelievo degli organi.

La donna era in coma e le sue condizioni erano molto critiche: dopo l’impatto con l’auto, era caduta e aveva subìto un gravissimo trauma cranico. Trasportata al Papa Giovanni in prognosi riservata, era stata sottoposta d’urgenza a un delicatissimo intervento chirurgico già mercoledì notte, ma i medici da subito non si erano sbilanciati sulle sue possibilità di recupero.

L’incidente il 4 dicembre sera: la donna stava attraversando la strada quando, all’improvviso, era stata urtata da un’auto. Era finita sull’asfalto, e insieme a lei il figlioletto di 6 anni. Una caduta violenta, dopo un urto che né il conducente dell’auto, una Renault Clio, né la donna erano stati in grado di evitare.

L’investimento è avvenuto a circa 20 metri dalla ex Reggiani, mentre la vettura stava percorrendo viale Giulio Cesare dallo stadio in direzione Monterosso. Proprio in quel momento la quarantaquattrenne con il bimbo si stavano accingendo ad attraversare la strada: il conducente della Renault Clio non è riuscito a evitare l’impatto, né la donna si è resa conto del pericolo che stava correndo: in quel tratto di strada che non è certo illuminata a giorno e dove sono molte le auto in sosta che possono limitare la visuale della carreggiata, la donna e il bimbo sono finiti a terra. Anche il piccolo, come la mamma, aveva battuto la testa, ma per fortuna dopo gli accertamenti e i riscontri diagnostici era parso in condizioni soddisfacenti, anche se nelle ore immediatamente successive all’investimento è stato trattenuto in ospedale per precauzione.

