«Io muratore, lui idraulico»

Ora pizzaioli in via Pignolo Steve e Devis, di Endine, hanno deciso di riconvertire le loro abilità manuali. «Rilanceremo il borgo».

«Non basta essere gentile per fare la gentilezza», per quella bisogna essere Gentile con la g maiuscola, chiamarsi Steve o Devis e avere un nuovo spazio pizza al civico 21 del borgo di Pignolo chiamato –per l’appunto – «Kindness». Uno (Steve) ha fatto il muratore. L'altro, Devis, l’idraulico. A un certo punto però hanno deciso di riconvertire le loro abilità manuali: niente più cazzuole e guarnizioni, ma mattarello per impastare e pala per infornare. La loro, tra l’altro, è una sfida: «Abbiamo aperto in una delle parti più caratteristiche del centro di Bergamo e speriamo di contribuire a ridarle vita, portando le nostre specialità». Di loro i fratelli Gentile dicono: «Litighiamo tutti i giorni, ma facciamo pace tutte le sere». Insieme hanno realizzato il sogno di una vita, nel cassetto da più di tre anni: aprire un locale tutto loro inseguendo la passione per il cibo.

«Noi abitiamo a Endine e ogni giorno dobbiamo fare un discreto viaggio, ma qui abbiamo più possibilità di farci conoscere e rilanciare un borgo afflitto da tante chiusure», chiarisce Devis, ventottenne addetto al rapporto con la clientela e al marketing, a cui fa eco il fratello Steve, trentaduenne, l’anima creativa delle pizze. «Nelle grandi città – dicono – lo street food take away ha sede proprio nelle aree pedonali, speriamo che le nostre pizze diventino famose».

© RIPRODUZIONE RISERVATA