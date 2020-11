Irpef, contributi per 200mila euro

dal Comune alle famiglie in difficoltà Bergamo, molti più fondi, una fascia di contribuenti in più, contributi raddoppiati per ogni famiglia.

Duecentomila euro dal Comune di Bergamo per dare un contributo ai nuclei familiari della città in difficoltà, in base a parametri Isee, per far fronte all’addizionale Irpef, ma non solo. Palazzo Frizzoni allarga così, in modo molto cospicuo, la platea di possibili beneficiari: molti più fondi, una fascia di contribuenti in più, contributi raddoppiati per ogni famiglia, cosa che consente di esentare molte famiglie dall’addizionale comunale Irpef per il 2020.

«Puntiamo - spiega il vicesindaco e assessore al Bilancio Sergio Gandi - ad aiutare molte più persone e in modo molto più significativo: speriamo di riuscire spendere tutto quel che abbiamo messo a disposizione, molto dipenderà da quante domande riceveremo nelle prossime settimane. Spero che siano molte: consideriamo che storicamente il contributo Irpef vedeva beneficiarie un centinaio di famiglie, con una spesa di circa 15mila euro l’anno. Quest’anno i fondi sono 13 volte tanto. L’iniziativa, che nasce su impulso di un emendamento della maggioranza del Consiglio Comunale, ha visto il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali, che hanno reputato utile questa nuova modalità di erogazione». Lo scorso anno, infatti, il Comune ha previsto un contributo su due fasce di contribuenti, tra i 15 e i 19 mila euro con contributi tra 50€ e al massimo 140€.

La situazione cambia radicalmente nel 2020. Quest’anno i contributi previsti dall’Amministrazione Gori, infatti, raddoppiano: 200€ se nel nucleo familiare è presente un figlio minore a carico, 240€ se i figli minori a carico sono due, 280€ se i figli minori sono tre o più di tre per la prima fascia; raddoppiano i contributi a famiglia 100€, 120€, 140€ anche per la seconda fascia, che va da 15.000 a 18.500€ di indicatore Isee.

Esiste una nuova fascia da quest’anno: se l’indicatore Isee è compreso tra 18.501 e 22.000€ il contributo sarà di 50€ se nel nucleo familiare è presente un figlio minore a carico, 60€ se i figli minori a carico sono due, 70€ se i figli minori sono tre o più di tre.

Si considerano i figli minori che negli archivi anagrafici risultano nel nucleo familiare alla data del 31.12.2019. La domanda deve essere trasmessa attraverso lo sportello telematico entro il 30 novembre 2020. Tutte le informazioni sulla modalità di richiesta ed erogazione saranno disponibili sul sito del Comune di Bergamo nei prossimi giorni

© RIPRODUZIONE RISERVATA