Istituto Superiore di Sanità, oggi si decide

«Media Val Seriana, si valuta zona rossa» La parola all’Istituto Superiore di Sanità. Martedì 129 casi. Oggi la decisione .

In un solo giorno tra Bergamo e provincia si sono registrati 129 contagi da coronavirus, aumentati in poche ore da 243 a 372. «La crescita esponenziale dei contagi in provincia di Bergamo impone una riflessione dei tecnici - ha dichiarato martedì 3 marzo l’assessore regionale al Welfare Giulio Gallera -. Se ci diranno che l’unico modo per arginare il virus è istituire un’altra zona rossa, ne prenderemo atto. Ci affidiamo alla scienza».

La palla quindi passa ora dalla politica agli esperti, dopo i numeri esponenziali di contagi focalizzati nei Comuni della Val Seriana. Il presidente dell’Iss, Silvio Brusaferro, nella sede della Protezione civile ha dichiarato «la grande attenzione sui nuovi casi per i Comuni della cintura bergamasca e la valutazione sulla opportunità di estendere la zona rossa sulla base di criteri epidemiologici, geografici e di fattibilità della misura, in base ai dati di incidenza e ai tassi di riproduzione del virus».

