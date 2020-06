Italia, il 5 giugno +502 positivi

Quasi l’80% in Lombardia (ma con 15mila tamponi) Ecco i dati aggiornati su tutto il territorio nazionale a venerdì 5 giugno.

A oggi il totale delle persone in Italia che hanno contratto il coronavirus che causa il Covid-19 è di 234.531, con un incremento rispetto a ieri di 518 nuovi casi. Lo rende noto la Protezione Civile. Il numero totale di attualmente positivi è di 36.976, con una decrescita di 1.453 assistiti rispetto a ieri.

Tra gli attualmente positivi, 316 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 22 pazienti rispetto a ieri.

5.301 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 202 pazienti rispetto a ieri.

31.359 persone, pari all’85% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi.

Rispetto a ieri i deceduti sono 85 e portano il totale a 33.774.

Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 163.781, con un incremento di 1.886 persone rispetto a ieri.

Nel dettaglio - secondo i dati diffusi dalla Protezione Civile -, gli attualmente positivi sono 19.853 in Lombardia (-371), 3.927 in Piemonte (-629), 2.512 in Emilia-Romagna (-176), 1.229 in Veneto (-90), 857 in Toscana (-26), 244 in Liguria (-150), 2.710 nel Lazio (-44), 1.293 nelle Marche (-10), 774 in Campania (-56), 846 in Puglia (-121), 123 nella Provincia autonoma di Trento (-84), 872 in Sicilia (-7), 180 in Friuli Venezia Giulia (-33), 670 in Abruzzo (-34), 101 nella Provincia autonoma di Bolzano (-11), 29 in Umbria (-2), 67 in Sardegna (-41), 10 in Valle d’Aosta (0), 97 in Calabria (-5), 122 in Molise (-3), 18 in Basilicata (-2).

Quanto alle vittime, sono in Lombardia 16.222 (+21), Piemonte 3.927 (+17), Emilia-Romagna 4.167 (+13), Veneto 1.938 (+4), Toscana 1.063 (+4), Liguria 1.486 (+7), Lazio 754 (+4), Marche 989 (+1), Campania 425 (+5), Puglia 521 (+7), Provincia autonoma di Trento 464 (+0), Sicilia 276 (+0), Friuli Venezia Giulia 338 (+2), Abruzzo 415 (+0), Provincia autonoma di Bolzano 292 (+0), Umbria 76 (+0), Sardegna 131 (+0), Valle d’Aosta 143 (+0), Calabria 97 (+0), Molise 23 (+0), Basilicata 27 (+0).

I tamponi per il coronavirus sono finora 4.114.572, in aumento di 65.028 rispetto a ieri. I casi testati sono finora 2.565.258.

In Lombardia sono 402 i nuovi casi di postività ma a fronte di un numero molto elevato di tamponi oltre 15mila. Per i dettagli sui numeri lombardi leggi qui.

