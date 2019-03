Job day Esselunga a Bergamo

Caccia a nuovo personale: le selezioni Job Day Esselunga: il 6 e 7 maggio la nota catena leader a livello nazionale nel settore della grande distribuzione organizza a Bergamo un evento di informazione e recruiting per inserire risorse di valore nei supermarket e superstore presenti sul territorio.

Nel corso delle due giornate, gli aspiranti candidati avranno l’occasione di conoscere da vicino l’azienda e, a loro volta, potranno farsi conoscere direttamente dal team di Selezione. I Job Day prevedono una fase di presentazione della società e dei possibili percorsi di carriera che i candidati potranno intraprendere all’interno di uno dei punti vendita della catena. Seguiranno poi colloqui individuali con i selezionatori.

L’iniziativa è a numero chiuso e vi si può partecipare soltanto tramite invito, ricevuto a seguito della registrazione effettuata compilando l’apposito form. Tra tutti coloro che si iscriveranno, saranno convocati unicamente i candidati più in linea con i requisiti richiesti, i quali riceveranno una mail contenente data, dell’orario e del luogo dell’evento.

I Job Day Esselunga si rivolgono a candidati interessati a lavorare nella grande distribuzione, con uno spiccato orientamento al cliente, buone capacità organizzative e spirito di iniziativa. Al Job Day di Bergamo il profilo principalmente richiesto sarà quello dell’Allievo Carriera Direttiva di Negozio.

Esselunga è stata fondata nel 1957 con l’apertura del primo supermercato a Milano. Oggi è presente su tutto il territorio nazionale con più di 150 punti vendita e può contare sul quotidiano impegno di oltre 23.000 dipendenti. Superstore e supermarket Esselunga si trovano in Lombardia, Toscana, Emilia Romagna, Piemonte, Veneto, Liguria e Lazio.

Se sei alla ricerca di un lavoro dinamico con reali possibilità di crescita, non aspettare e iscriviti al Job Day Bergamo organizzato direttamente da Esselunga.

Per partecipare alle giornate di recruiting e scoprire tutti gli appuntamenti in programma, clicca qui. Ci sono occasioni da non perdere!

