La Bof cresce e assume cinque persone

Onoranze funebri, il Comune apre il bando Un offerta di lavoro inedita, la ditta di onoranze funebri del Comune di Bergamo, dopo aver approvato il nuovo piano industriale cerca cinque necrofori- autisti.

È stato pubblicato l’avviso per la selezione per il conferimento di un incarico a tempo indeterminato di n. 5 Necrofori-Autisti da parte di Bergamo Onoranze Funebri. Un avviso importante, che dà il via all’attuazione del piano industriale approvato dal Comune di Bergamo nelle scorse settimane.

Il bando è scaricabile dal sito internet di Bergamo Onoranze Funebri srl (www.bergamoonoranzefunebri.it)

I candidati che posseggono i requisiti previsti dal bando, potranno presentare domanda di ammissione (secondo lo schema allegato al bando) entro le ore 12 di mercoledì 24 aprile 2019, tramite PEC, o direttamente alla sede della società, in Viale Pirovano 17 – 24125 Bergamo . La selezione dei candidati avverrà mediante la valutazione del curriculum e l’effettuazione di una prova teorico-pratica e di una prova orale, che i candidati ammessi dovranno sostenere di fronte ad una Commissione. Per ulteriori informazioni è possibile telefonare al n. 035237643

© RIPRODUZIONE RISERVATA