La caldaia è rotta, Agrario al gelo

Studenti rimandati a casa L’impianto aveva cominciato a dare problemi sabato, causando un guasto che ha lasciato al gelo una parte della scuola di Bergamo. Da qui la decisione di rimandare un gruppo di studenti a casa.

Una parte degli studenti dell’Istituto Agrario Rigoni Stern sono stati rimandati a casa lunedì mattina 17 dicembre perchè l’impianto di riscaldamento non era in funzione completamente. Si tratta di un gruppo di classi dell’edificio principale dell’Istituto agrario Rigoni Stern di via Borgo Palazzo dove la caldaia lunedì mattina non funzionava correttamente. Gli studenti sono arrivati a scuola ma l’impianto non era attivo e la scuola era al gelo. Da qui la decisione del dirigente di mandare a casa gli studenti.

