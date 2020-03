«A Bergamo 4.305 positivi, 305 in più»

1.959 decessi in tutta la Lombardia Ecco la quotidiana conferenza stampa in Regione Lombardia con l’assessore al Welfare Giulio Gallera. Seguila qui.

Giulio Gallera fornisce i dati della giornata, con i numeri dei contagi: «I numeri sono quelli di una continua battaglia: i numeri crescono in maniera inferiore rispetto a martedì e questo è un dato importante e positivo. Anche se non è la valutazione giorno per giorno che ci interessa - spiega Gallera -, ma è il trend da valutare a fine settimana per capire la riduzione. Ci sono 17.713 positivi, +1.493 rispetto a martedì ma inferiore ai 1.971 di martedì. Un dato che conforta - continua Gallera -. Sono 7.285 gli ospedalizzati, +332 rispetto a martedì. Il dato della terapia intensiva è di 924, +45, martedì era +46». Ma il numero dei decessi continua a crescere: 1.959, +319 rispetto a martedì».

«Il dato provinciale vede Bergamo a 4.305 contagiati, +312 rispetto a martedì. Un dato in riduzione. Per Brescia: 3785, +484; Como 286, Cremona 2167, Lodi 1445 con solo 27 casi in più nella giornata di mercoledì. Milano ha 2.644 positivi, +318 rispetto a martedì».

Segui qui la conferenza stampa in Regione Lombardia, intorno alle 17, con Giulio Gallera e Davide Caparini.

Nel frattempo «sono già arrivati 14 milioni 631 mila euro in donazioni alla Regione Lombardia per il nuovo ospedale in fiera a Milano». Lo ha spiegato in diretta Facebook l’assessore al Bilancio Davide Caparini che ha voluto ringraziare chiunque ha donato non solo denaro ma anche beni, a partire dalle società farmaceutiche. «C’è una corsa da parte delle multinazionali» ha sottolineato per reperire «i respiratori».

© RIPRODUZIONE RISERVATA