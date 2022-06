La festa di San Giovanni, gli anticipi e i posticipi: mistero svelato

Si fa a «testa o croce»? Per qualcuno sarebbe proprio il caso di fare così, visto che di fatto i due cugini finiranno l’uno, Giovanni Battista, con la testa mozzata, l’altro, Gesù, in croce. A parte la battuta, della quale mi scuso con coloro ai quali potesse sembrare irriverente, provo a dare la motivazione liturgica. La festa del Sacro Cuore di Gesù è una di quelle dette «mobili» in quanto la sua collocazione è il venerdì dopo il Corpus Domini, calcolando le domeniche a partire dalla data di Pasqua, che cambia ogni anno in base al plenilunio dell’equinozio di primavera, cioè quando la luce vince la notte e le ore del giorno sono più di quelle del buio.