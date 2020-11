Fontana: «Lombardia è zona arancione»

Ecco che cosa cambierà, riaprono i negozi Il Governatore della Regione Lombardia ha twittato la notizia che la nostra Regione passerà a zona arancione.

Si attendeva proprio in queste ore e la notizia è arrivata direttamente dal presidente Fontana che in un tweet ha annunciato, alle 15.30, che la Lombardia, grazie agli sforzi dei lombardi di queste settimane passerà da zona rossa a zona arancione.

Ancora non c’è l’annuncio ufficiale del Governo e ancora non si sa se il passaggio avverrà già da domani o invece da lunedì prossimo.

Ecco che cosa cambia

Spostamenti

- Resta vietato uscire dal proprio Comune se non per comprovate esigenze lavorative o di salute

- Ci si può muovere all’interno del proprio Comune liberamente dalle 5 alle 22 senza autocertificazione.

Negozi

- Riaprono tutti i negozi, senza limitazioni sempre nel rispetto delle norme anti-covid

- Resta la chiusura nel fine settimana e nei festivi dei centri commerciali.

Scuole

- Salvo diversa indicazione da parte dei governatori, nelle zone arancioni gli studenti di seconda e terza media tornano a seguire le lezioni in classe.

- Alle superiori resta la didattica a distanza., così come per l’Università non cambia nulla rispetto alla zona rossa.

Bar e ristoranti

- Nessuna variazione per bar e ristoranti, per i quali è consentito l’asporto e la consegna a domicilio, no alla consumazione sul posto.

Sport, eventi e musei

- Restano chiuse le palestre, le piscine, i centri benessere e icentri termali.

- Ancora vietato lo sport di contatto, ma è consentito svolgere all’aperto e a livello individuale i relativi allenamenti. È invece permesso frequentare i centri e i circoli sportivi, pubblici e privati, del proprio Comune o, in assenza di tali strutture, in Comuni limitrofi, per svolgere all’aperto l’attività sportiva di base, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza creare assembramenti. Resta vietato utilizzare gli spazi adibiti a spogliatoio.

- I musei restano chiusi.

Ecco la comunicazione di Fontana

