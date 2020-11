«La Lombardia non è in attesa»

Gallera: abbiamo agito e stiamo agendo

«La Lombardia non sta “attendendo”, ma ha agito e sta agendo». Lo ha detto l’assessore regionale al Welfare Giulio Gallera, a margine dei lavori del Consiglio Regionale, in merito alle misure per contrastare la diffusione del Covid.