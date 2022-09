La magia del tango incanta in piazzale Marconi: la stazione cambia volto per una notte - Il video

La luna piena ha fatto da sfondo all’iniziativa «Una serata insieme», tra convivialità, buon cibo, musica e balli, organizzata dalla neonata rete di quartiere Centro Papa Giovanni XXIII. Più di 70 persone hanno partecipato all’apericena allestito in piazzale Alpini, che è riuscito a riunire attorno alla stessa tavolata rappresentanti e frequentatori della zona. Commercianti, residenti, agenti della Polizia Locale, City Angel, Dopolavoro Ferroviario, insieme a numerose associazioni e alla parrocchia di Santa Maria Immacolata delle Grazie fanno parte di una ventina di soggetti che hanno fortemente creduto nella costituzione della rete di quartiere che sta lavorando anche per cercare di migliorare il tessuto urbano. L’evento organizzato nella serata di sabato 10 settembre, dove non è mancata la collaborazione di Palazzo Frizzoni, rappresenta la testimonianza più bella di come si riesca a fare sistema trovando sinergie vincenti.