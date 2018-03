La meraviglia della via Mala

Un video nell’immensità della natura Suggestivo, poetico. Ma come si fa a emozionare parlando di una strada statale? Ci è riuscito un nostro lettore che ha raccontato con un video la via Mala.

Dall’alto, ma non solo, tra neve e ghiaccio, luci e ombre. La maestosità della natura, le spaccature della roccia, i precipizi. Ecco la meraviglia della via Mala raccontata da Federico Barbieri che ci ha fatto questo regalo.

Prendetevi tre minuti per ammirare la Bergamasca e la sua bellezza immensa.

