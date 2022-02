La moglie di Malinovsky: «La nostra famiglia in Ucraina, fermiamo questo orrore»

«Ragazzi, la mattina presto la Russia ha ufficialmente iniziato la guerra sull’intero territorio dell’Ucraina. Tutti gli oggetti strategici esplodono, le persone sono inorridite, in preda al panico. Tutti i confini sono attualmente chiusi. Le nostre famiglie con Ruslan in Ucraina . Piango e prego per il mio Paese, per il nostro popolo, per la mia casa. Le notizie russe non dicono la verità . Dicono che stanno proteggendo l’Oriente da noi. Questo è un crimine contro tutta l’umanità, come si può fermare questo orrore », si legge sul profilo social del giocatore dell’Atalanta.