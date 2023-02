«La montagna e la terra sono parte di noi». L’ultimo abbraccio a Mauro Soregaroli

Nell’omelia don Mauro ha raccontato la sua amicizia con Soregaroli: «Perché a volte facciamo cose che mettono a rischio la nostra vita? Perché la montagna e la terra sono parte di noi: come racconta la Genesi, siamo plasmati della stessa terra che ci richiama in maniera irresistibile. La passione restituisce il senso della vita: non siamo fatti per una vita piatta».