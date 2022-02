(Foto by Yuri Colleoni)

La neve in Bergamasca e una spruzzata anche in città - Guarda le foto Nella notte la pioggia si è trasformata in neve anche in pianura. Guarda le foto

Una spruzzata di neve in città che è riuscita nella notte ad attaccare sui tetti e a terra, ma che già dal primo mattino si è trasformata in acqua quando verso le 8 la temperatura in pianura è salita oltre i 2 gradi. La situazione meteorologica migliorerà nel pomeriggio.

Ecco alcune foto (di Yuri Colleoni) di come si presentava questa mattina Città Alta e guardando dalle mura città bassa.

Piazza Vecchia

In provincia e in montagna, invece, la nevicata è stata più copiosa come dimostrano queste foto.

Le colline del Moscato a Scanzorosciate

Rifugio Benigni in Valle Brembana

Colere

Sanlucio piana di Clusone

Piazzatorre

