La nuova vita di piazzale Alpini

Mercato, cinema e BergamoScienza Lavori in corso: dopo la rimozione degli alberi (25 sono stati spostati nel parco di via Leopardi, altri cinque tagliati), la vecchia pavimentazione in asfalto è stata spaccata per scendere in profondità.

È un’operazione a cuore aperto quella in corso su piazzale Alpini. Che, con l’auspicio del Comune, diventerà una piazza da vivere, con proiezioni cinematografiche all’aperto, il mercato, eventi legati a BergamoScienza, che proprio lì ha casa. La gente curiosa tra le reti di cantiere, perché quel luogo di passaggio è stato stravolto con i lavori.

Dopo la rimozione degli alberi (25 sono stati spostati nel parco di via Leopardi, altri cinque tagliati, non senza provocare proteste), la vecchia pavimentazione in asfalto è stata spaccata per scendere in profondità. Qui sono state ricavate nuove vasche per contenere l’acqua in caso di forti precipitazioni, come previsto dalla normativa. Al primo lotto, ne seguirà un secondo, che riguarda l’area verso la facciata dell’istituto Vittorio Emanuele. È prevista anche la sistemazione dell’area pedonale davanti a «L’Eco di Bergamo», per creare un collegamento visivo dello spazio pubblico.

