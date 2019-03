La politica sugli scontri a Firenze

Fratelli d’Italia scrive a Salvini I deputati di Fratelli d’Italia Carlo Fidanza e Paola Frassinetti, interessati dai coordinatori bergamaschi Zucchinali e Verdi e dal candidato sindaco Tremaglia, hanno depositato un’interrogazione al Ministro degli Interni Matteo Salvini sui fatti di Firenze.

«Prendiamo atto positivamente delle dichiarazioni del Ministro Salvini che ha annunciato di voler fare tutti gli accertamenti del caso su quanto avvenuto al termine di Fiorentina-Atalanta. Lo riteniamo quanto mai necessario di fronte alle numerosissime testimonianze, anche video, dalle quali emergerebbe una condotta sproporzionata da parte delle forze dell’ordine. Tali comportamenti, se confermati, lederebbero gravemente l’onorabilità di chi tutti i giorni è chiamato a difendere la sicurezza dei cittadini» scrivono.

«In particolare, anche rispetto ad analoghe iniziative di altri parlamentari, chiediamo che vengano acquisite tutte le immagini delle telecamere presenti in zona e che, in attesa delle risultanze degli accertamenti disposti dal Ministro, non vengano comminati Daspo nei confronti dei tifosi atalantini» si conclude così la nota dei deputati di Fratelli d’Italia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA