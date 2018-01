La Polizia controlla autista 54enne

A bordo del tir 12 kg di marijuana Un camionista sospetto è stato controllato a Dalmine e a bordo del suo autoarticolato e gli agenti hanno scoperto ben 12 chilogrammi di sostanza stupefacente.

La Polizia di Stato anche questa settimana ha proseguito, in città e in provincia, l’attività straordinaria di controllo del territorio e di repressione del fenomeno dei reati contro il patrimonio e del traffico di stupefacenti.

Nello specifico, personale della Squadra Mobile, nella tarda serata di lunedì 15 gennaio, ha tratto in arresto, in flagranza di reato un serbo di 54 anni. La Squadra Mobile ha notato l’uomo alla guida di un autotreno con targa straniera, proveniente dall’ A4, che si era fermato in una zona periferica di Dalmine e scaricare dal veicolo una borsa in nylon semirigida.

In considerazione dell’insolito atteggiamento dell’uomo, particolarmente guardingo, e della zona poco illuminata dove si era fermato senza una valida motivazione, i poliziotti della Squadra Mobile lo hanno controllato. La borsa conteneva marijuana, per un peso complessivo lordo di kg. 11,600.

© RIPRODUZIONE RISERVATA