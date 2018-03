La prima seduta della Camera – Video

Foto social degli onorevoli bergamaschi I neo deputati arrivano alla spicciolata a Montecitorio per la prima seduta della Legislatura. C’è chi si ferma davanti alle telecamere, rigorosamente riunite dietro alle transenne posizionate all’ingresso del Palazzo per l’occasione.

Inzia ufficialmente la XVIII Legislatura della Repubblica con la prima seduta delle nuove Camere, durante la quale inizieranno i lavori per l’elezione dei nuovi presidenti di Camera e Senato. Giovedì sera è saltata l’intesa fra centrodestra e M5S che prevedeva l’elezione del grillino Roberto Fico alla testa dei deputati e del forzista Paolo Romani fra i senatori. Il primo voto sarà quindi «al buio», senza nessun accordo tra le parti politiche.

Sono 21 i bergamaschi eletti in Parlamento, uno dei quali eletto grazie ai voti degli italiani all’estero: si tratta di Fucsia Nissoli Fitzgerald, classe 1963, nata a Treviglio ma residente da 25 anni negli Stati Uniti, rieletta alla Camera dagli italiani residenti in America settentrionale e centrale. In corsa per il centrodestra ha ottenuto 6.739 preferenze.

Gli altri sono così divisi: nove della Lega, quattro di Forza Italia, tre del Pd, tre dei Cinquestelle e uno di Fratelli d’Italia. Aumentano le quote rosa con otto donne elette. Alla Camera sono stati eletti Daniele Belotti, Rebecca Frassini, Cristian Invernizzi, Alberto Ribolla e Claudia Terzi della Lega. Stefano Benigni, Alessandro Sorte e Gregorio Fontana di Forza Italia. Maurizio Martina,Elena Carnevali del Partito Democratico. Guia Termini, Devis Dori e Fabiola Bologna del Movimento 5 Stelle e Lara Magoni per Fratelli d’Italia. Al Senato Roberto Calderoli, Simona Pergreffi, Daisy Pirovano e Toni Iwobi della Lega Nord, Alessandra Gallone di Forza Italia, Antonio Misiani del Pd.

La senatrice della Lega Simona Pergreffi

La senatrice della Lega Nord Daisy Pirovano

Ecco alcune foto postate sui social dai parlamentari bergamaschi

Antonio con il padre

Alberto Ribolla della Lega Nord insieme alla collega Rebecca Frassini

Elena Carnevali del Pd

Guia Termini del Movimento 5 Stelle

