La segretaria dei Beatles

In visita a Sotto il Monte Dagli Anni ’60 si occupò della band, rispondendo alle migliaia di lettere dei fan. Devota di Papa Giovanni, ha voluto scoprirne i luoghi.

È arrivata nel Varesotto per un incontro sui «Fab Four», ma non ha voluto perdersi una capatina in Bergamasca, a Sotto il Monte. Freda Kelly, segretaria dei Beatles sino al 1972, ha fatto visita nei giorni scorsi ai luoghi del Papa Buono, al quale è devota.

È arrivata proprio nella settimana giovannea: domani si celebra la festa liturgica del Santo Giovanni XXIII. Ha visitato il Santuario, il museo di Ca’ Maitino e i luoghi natali di Papa Roncalli. Kelly, di origine irlandese e cattolica, è stata la segretaria della band che ha riscritto la storia della musica pop: proprio lei si occupava tra l’altro di rispondere alle lettere (si parla di tremila al giorno) e gestiva il fan club, senza mai muoversi da Liverpool. Nel 2013 le è stato anche dedicato un film documentario, «Good ol’ Freda».

