Lo scalo di Orio? Te lo spiega il Vava

I video tra inglese e... bergamasco L’Aeroporto di Milano Bergamo ha voluto ribadire l’importanza delle regole in ambito Covid, ripassandole in modo originale e affidandole alla interpretazione di Daniele Vavassori, in arte Vava77. Ma non solo: l’occasione è ancora ribadire la bellezza del nostro territorio, da visitare e scoprire con le sue tradizioni.

In un gioco delle parti, calato nel contesto degli ambienti aeroportuali, il famoso videomaker sdoppia il suo personaggio alternando un perfetto e forbito inglese al dialetto bergamasco. Tre distinte scene: una davanti alla porta d’ingresso dell’aerostazione, da dove si accede alle partenze; la seconda nell’area check-in; la successiva ai gate di imbarco. Un modo per spiegare i controlli, le nuove regole in ambito di sicurezza ma anche per promuovere Bergamo.

