La situazione della scuola bergamasca

277 positivi dal 2 all’8 novembre Ecco i dati aggiornati e forniti dall’Ats di Bergamo sui tamponi effettuati al mondo della scuola bergamasca. I numeri aggiornati della settimana dal 2 all’8 novembre.

Questi i dati dell’Ats sullo screening negli istituti scolastici della Bergamasca. I tamponi dal 2 all’8 novembre sono stati 2.389 con 277 positivi. Sono state 73 le classi in quarantena in questa settimana.

In precedenza, i tamponi da inizio anno scolastico al 1° novembre a Bergamo sono stati 17.936, 3.742 quelli effettuati nella settimana dal 25 ottobre al 1° novembre 2020. Dai controlli effettuati sono risultati 253 positivi sempre nella settimana dal 25 ottobre al 1° novembre. Dal 26 al 31 ottobre sono 20 le classi messe in quarantena.

© RIPRODUZIONE RISERVATA