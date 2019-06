La sottoscrizione de «L’Eco di Bergamo»

«Aiutiamo mamma Cristina e i suoi bimbi» Domani, martedì 4 giugno, vi forniremo tutti i riferimenti per aderire all’iniziativa di solidarietà promossa dal nostra giornale. Partecipate numerosi!

Anche «L’Eco di Bergamo» avvierà una sottoscrizione a favore della mamma e dei quattro bambini rimasti senza casa a Casale di Albino a causa di un incendio scoppiato nella notte tra venerdì 31 maggio e sabato 1 giugno e innescato da un corto circuito. Nella giornata di domani, martedì 4 giugno, vi forniremo tutti i riferimenti per aderire all’iniziativa di solidarietà alla quale confidiamo che partecipiate numerosi, dando ciascuno il vostro piccolo o grande contributo per aiutare questa famiglia. Ricordiamo che a rendere ancora più difficile la situazione c’è il fatto che la mamma, Cristina Biava, lavora con un contratto a tempo per una ditta che porta pasti nelle scuole: sarà senza lavoro con la fine delle lezioni. Lo ripetiamo, domani forniremo tutti i riferimenti, mostrate ancora una volta, come in tantissime altre occasioni in passato, il grande cuore dei bergamaschi.

Leggi anche: https://www.ecodibergamo.it/stories/valle-seriana/albino-casa-distrutta-dalle-fiammesalva-la-famiglia-con-quattro-bimbi_1312269_11/

© RIPRODUZIONE RISERVATA