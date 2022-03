La statua della Madonna sfregiata dall’Isis arriva nella parrocchia della Conca Fiorita

La venerata statua della Madonna di Batnaya, cittadina della Piana di Ninive in Iraq, sfregiata dall’Isis nel 2014, giungerà nella mattinata di venerdì 18 marzo nella parrocchia di Santa Teresa di Lisieux, nel quartiere Conca Fiorita, e collocata nella chiesa. Vi resterà fino a domenica 27 marzo. La presenza della statua nella parrocchia vuole far pensare e pregare sia per i tanti cristiani perseguitati nella fede nel mondo, sia per i missionari martiri e insieme offrire preghiere riparatrici all’oltraggio compiuto sulla statua. Le celebrazioni vedranno l’intervento del bergamasco Ottorino Assolari, della Sacra Famiglia, vescovo emerito di Serrinha in Brasile, una mostra in oratorio e un aiuto alle suore Domenicane di Batnaya.