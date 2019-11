La storia continua stasera a San Siro

Col City la festa di 35 mila atalantini Esodo nerazzurro questa sera a Milano a San Siro per Atalanta-Manchester City: comunque vada, sarà una partita storica.

Saranno almeno 33.400 gli spettatori di mercoledì 6 novembre sugli spalti del Meazza: questo il numero raggiunto nella serata del 5, comprensivo dei circa 16 mila abbonati. Un numero che è comunque destinato ad aumentare, si stima a quota 35 mila, visto che la distribuzione continua fino al fischio d’inizio, dalle 18,30 anche presso le biglietterie dell’impianto milanese.

I bergamaschi probabilmente si muoveranno dal pomeriggio: in auto, i cinquanta chilometri tra le due città potrebbero prevedere tempistiche più lunghe del normale, visti orario e traffico. Oltre che in macchina, c’è chi ci si muoverà in pullman: da tempo sono esauriti praticamente tutti quelli delle varie organizzazioni, tra cui i venti del Club Amici dell’Atalanta e i cinque di Ovet. Per il viaggio di andata, si può anche optare per il treno diretto da Bergamo a Milano (stazioni Centrale o Porta Garibaldi), che però difficilmente sarebbe ipotizzabile per il ritorno, visto che l’ultimo parte da Milano Centrale alle 23,40.

Il calcio d’inizio di Atalanta-Manchester City è in programma alle 21, i cancelli del Meazza apriranno due ore prima, alle 19. I parcheggi sono quelli della scorsa partita: «A», «B», «H» e poi Lampugnano. Il club nerazzurro, sul proprio sito, ha comunicato i dettagli relativi all’accesso allo stadio: gli ingressi numero 2, 3 e 15 saranno riservati al primo e al secondo anello arancio, il 4 e il 5 solamente al primo verde, il 7, l’8 e il 9 al primo e al secondo anello rosso, il 10 ai tifosi ospiti, l’11 ai disabili già accreditati, il 13 al primo anello blu. L’Atalanta ha poi ricordato che all’interno dell’impianto è vietato occupare le scale di accesso e introdurre e accendere torce, fumogeni e qualsiasi altro oggetto pirotecnico (pena la sanzione dell’Uefa alla società).

La partitissima di Champions League tra Atalanta e Manchester City sarà al centro anche dei programmi dell’emittente televisiva regionale Bergamo Tv (canale 17 digitale terrestre - streaming www.bergamotv.it): l’appuntamento è già a partire dalle ore 18.55 con la trasmissione «Diretta Stadio Champions League» condotta da Giorgio Bardaglio, con i primi collegamenti da San Siro per le ultimissime e per vivere l’atmosfera prepartita in mezzo ai tifosi nerazzurri prima di entrare allo stadio. Ospiti in studio l’ex atalantino Vinicio Espinal con Mariachiara Rossi, Elìsa Cattaneo e Salimata Ndoye mentre a Carlo Canavesi sarà affidata la postazione per la cronaca della partita. Poi fino a mezzanotte collegamenti da Milano con gli inviati Matteo De Sanctis e Elisa Cucchi, le conferenze stampa degli allenatori e le interviste ai calciatori dell’Atalanta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA