La vita al tempo del Covid

Mandateci le vostre storie Tutti potete inviarci brevi testi oppure foto e video per condividere sentimenti, racconti in diretta da casa.

Possiamo estrarre dal fondo di questa solitudine imposta il meglio di noi stessi. Molti lo stanno facendo, storie di abnegazione e generosità di cui L’Eco parla ogni giorno. Ma abbiamo pensato di aprire uno spazio in cui tutti possano raccontarsi, spalancare il proprio cuore per mettere in comune sentimenti, riflessioni, progetti. E così ricostruire un po’ per volta quella comunità che forse troppo spesso abbiamo dato per scontato.

Per questo invitiamo tutti i nostri lettori a mandarci le testimonianze della loro vita in casa, brevi racconti, oppure video o foto di chi si trova costretto a reinventare la propria esistenza, la propria famiglia, il proprio lavoro nel chiuso delle quattro mura domestiche.

Che sentimenti provate, che idee vi vengono, che progetti state immaginando per il domani? Come alimentate il vostro spirito per sostenere la vostra speranza? Come va con lo studio, se siete studenti e non potete andare a scuola o in università? O come vi state reinventando il lavoro da casa?

Oppure: come state affrontando le piccole grandi incombenze quotidiane: come occupate il tempo dei figli, che cosa fanno i vostri compagni di vita che improvvisamente si trovano a non poter andare al lavoro, come riuscite a far compagnia agli altri, innanzitutto agli anziani o a chi è più fragile?

Avete delle letture da suggerire? Oppure dei film? Ci sono degli hobby che potete consigliare o insegnare? Suggerimenti di lavori domestici, di bricolage, di giardinaggio?

E se siete abbonati a L’Eco, fate come scritto nell’articolo qui sopra: mandateci foto e racconti di che cosa rappresenta il giornale per voi e per i vostri cari. Mandateci testi brevi e noi li pubblicheremo. Sarà un modo per lottare tutti insieme. Per inviare le vostre storie scrivete una e-mail a: ecodellavita@ecodibergamo.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA