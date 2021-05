L’Accademia per la solidarietà riparte con un torneo di golf Domenica 9 maggio sui prati del Golf Club «Bergamo ai Colli» si è svolta la prima gara della manifestazione benefica, con 116 partecipanti.

Ha debuttato domenica 9 maggio il «Bergamo Golf for Charity» 2021, organizzato dall’Accademia dello Sport per la Solidarietà di Bergamo, insieme a Multisport, che prosegue l’impegno per raccogliere fondi da destinare ai progetti del territorio. Sui prati del Golf Club «Bergamo ai Colli» si è svolta la prima gara della manifestazione benefica, con 116 partecipanti che si sono alternati sulle 18 buche del green cittadino dalle 7 fino al tramonto.

La solidarietà è stata ancora una volta il leitmotiv dell’iniziativa e il ricavato del torneo verrà devoluto in beneficenza. Solo durante il periodo dell’emergenza Covid, l’Accademia ha raccolto più di 1,18 milioni di euro (cui si sommano 1,54 milioni di euro donati negli anni passati per numerose iniziative), che hanno permesso di aiutare istituzioni, medici e personale sanitario ad affrontare l’emergenza. Fra i progetti finanziati ricordiamo la tac mobile all’ospedale Bolognini di Seriate, dove è stato allestito anche un impianto per l’ossigeno, così come all’ospedale da campo allestito presso la Fiera di Bergamo. I volontari dell’associazione prestano inoltre servizio di volontariato nei centri vaccinali, allestiti con tavoli, sedie, gazebo e attrezzature donate dall’Accademia.

Alla cerimonia di premiazione hanno partecipato autorità e istituzioni, tra cui il prefetto Enrico Ricci, le senatrici Alessandra Gallone e Simona Pergreffi, gli onorevoli Daniele Belotti, Alberto Ribolla, l’assessore regionale alle infrastrutture, trasporti e mobilità, Claudia Terzi, il segretario della presidenza del consiglio regionale, Giovanni Malanchini, il capogruppo della Lega in consiglio regionale, Roberto Anelli, il presidente della provincia, Gianfranco Gafforelli, il rettore dell’Università degli studi di Bergamo, Remo Morzenti Pellegrini, il segretario generale della Curia di Bergamo, Giulio della Vite, il direttore generale dell’Ats Bergamo, Massimo Giupponi, il direttore generale dell’Asst Bergamo Est, Francesco Locati, il direttore sanitario dell’ospedale Papa Giovanni XXIII, Fabio Pezzoli, il responsabile della sanità alpina – ospedale da campo, Sergio Rizzini, il presidente Sacbo, Giovanni Sanga, il sindaco di Scanzorosciate, Davide Casati, il responsabile del servizio di Protezione civile della provincia di Bergamo, Renato Righetti e Gianluigi Viscardi, ceo di Cosberg in rappresentanza di tutti gli sponsor dell’Accademia.

«La presenza e i ringraziamenti delle istituzioni, che condivido con tutti i volontari, denotano una certa attenzione alla solidità dei progetti che abbiamo portato avanti – commenta Giovanni Licini, fondatore dell’Accademia dello Sport per la Solidarietà –. Bergamo rinascerà e noi ricominciamo con le nostre attività, in modo da aiutare chi ha più bisogno. Tutti insieme dobbiamo sostenere la ripartenza del territorio e la socialità, tenendo ferma la priorità per la campagna di vaccinazione». Nella prima giornata sono stati raccolti 4120 euro e la beneficenza proseguirà domenica prossima nella seconda gara in programma al Golf club L’Albenza. Giorgio Lazzari

