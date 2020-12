L’Albero dei Bauli a Bergamo

Simbolo dei lavoratori dello spettacolo L’Albero dei Bauli, ideato e progettato dal Movimento Bauli In Piazza (BIP), accende le sue luci di speranza anche a Bergamo.

In occasione del Natale, Largo Gavazzeni - vicino al Teatro Donizetti - ospita l’installazione artistica realizzata con 60 flight case: uno strumento-simbolo che accomuna tutti coloro che lavorano dietro le quinte di teatri, cinema, concerti, fiere ed eventi.

L’obiettivo è sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni rispetto alla profonda crisi subita quest’anno dagli operatori del settore dello spettacolo per le forti restrizioni anti-Covid.

Al posto delle tradizionali decorazioni, trovano spazio le frasi scritte dai lavoratori dello spettacolo, con parole di buon auspicio e di speranza. Ai piedi degli alberi, si svolgeranno le interviste realizzate per raccontare le storie inedite dei professionisti che normalmente lavorano silenziosamente per trasformare in realtà le visioni di teatri, cinema, concerti, set televisivi.L’albero dei bauli di Bergamo è stato acceso alla presenza del sindaco di Bergamo Giorgio Gori e di Roby Facchinetti.

L’albero resterà a Bergamo fino al 6 gennaio e l’installazione è presente anche a Milano, Roma e Udine. «Sono tante le richieste arrivate dai comuni italiani e qualcuna anche dall’estero, per poter adottare l’albero dei Bauli, simbolo dei lavoratori dello spettacolo che lottano per la sopravvivenza di questa industria preziosa», dichiara il comitato promotore di Bip e prosegue: «Siamo fieri che anche la Capitale abbia aderito a questa iniziativa: l’Albero dei Bauli sarà volutamente allestito a poche decine di metri dalla Camera dei Deputati. Il dramma dei lavoratori dello spettacolo e degli eventi non va in vacanza, come non deve spegnersi l’attenzione mediatica e la responsabilità delle Istituzioni».

Su www.produzionidalbasso.com continua fino al 7 gennaio la raccolta fondi organizzata per sostenere le spese di produzione degli alberi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA