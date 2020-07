L’amicizia tra Bergamo e Palermo

prosegue anche nel segno del calcio I volontari dell’ospedale degli Alpini ospiti in Sicilia: la visita dal sindaco Leoluca Orlando e al Palermo calcio

Continua il gemellaggio tra Bergamo e Palermo: un gruppo di artigiani che si sono impegnati a titolo volontario nella costruzione dell’ospedale da campo degli Alpini alla Fiera di Bergamo durante l’emergenza covid sono stati invitati in Sicilia per una vacanza di una settimana. A raccontare questa storia di amicizia e solidarietà l’inviato de «Le Iene», Ismaele La Vardera, sul suo profilo Facebook.

Il giornalista, nei giorni della pandemia, aveva documentato per il noto programma Mediaset, la situazione nella nostra provincia e l’onda di solidarietà che aveva permesso di costruire in pochissimo tempo un ospedale per i malati Covid. In Sicilia i bergamaschi sono stati circondati da molto affetto: oltre a visitare le città e le spiagge più belle dell’isola sono anche stati ricevuti dal sindaco di Palermo, Leoluca Orlando. E per ogni gemellaggio che si rispetti anche quello calcistico.

