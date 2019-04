L’anziana uccisa a Torre de’ Busi

In Appello 22 anni al vicino di casa

Roberto Guzzetti, condannato in primo grado a 24 anni per l’omicidio di Maria Adeodata Losa, si è sempre dichiarato innocente. Oggi, martedì 23 aprile, in secondo grado ha avuto un leggero sconto di pena.