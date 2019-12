L’asinello di Santa Lucia in Pignolo

Burattini e mercatino «Svuota e dona» Tutte le iniziative per le feste in programma dal 6 al 15 dicembre in Borgo Pignolo e Tasso.

Ritorna «Aspettando Santa Lucia», in Borgo Tasso e Pignolo, Chiostro e Piazzetta Santo Spirito dal 6 al 15 dicembre. Gli eventi sono gratuiti e rientrano nella programmazione curata dall’assessorato alla Cultura del Comune di Bergamo, in occasione di Santa Lucia 2019. Per i più piccoli e le loro famiglie torna l’asinello di Santa Lucia (6, 7 e 8 dicembre), lo spettacolo di burattini (7 dicembre) e il mercatino solidale «Svuota e dona» (7-8 dicembre, dalle 10 alle 18). nelle domeniche di Avvento sono poi previste le visite guidate per scoprire Pignolo Bassa e Alta (8 e 15 dicembre, dalle 14.30. Gli eventi sono in collaborazione con Fondazione Istituti Educativi, Rete sociale Centro-Pignolo, Centro di Ascolto Pignolo, Istituto comprensivo Eugenio Donadoni e Museo del Burattino - Fondazione Benedetto Ravasio.

Ecco il programma dettagliato:

Venerdì 6 , sabato 7 e domenica 8 dicembre, dalle 15 alle 18

L’asinello di Santa Lucia con il suo carretto percorreranno le vie del Borgo, in collaborazione con l’Associazione Asini si nasce.

Sabato 7 e domenica 8 dicembre

Mercatino Solidale «Svuota e dona» – Orari di apertura 10 - 18

Tutto quanto si trova nelle vostre cantine e nei garage, nei solai e nei ripostigli… Portatele al chiostro di Santo Spirito e raccoglieremo offerte libere per il Centro di ascolto di Pignolo che si occupa di fornire vestiario, medicinali e generi di prima necessità alle persone bisognose del Borgo. Durante il mercatino, i volontari, offriranno bevande calde, fette di panettone e pandoro, a offerta libera. È possibile partecipare liberamente al Mercatino, presentandosi nei giorni e negli orari di apertura con quanto si intende donare.

Sabato 7 dicembre - 15

Spettacolo di burattini «Le farse di Gioppino» con Gabriele Codignola in collaborazione con Fondazione Benedetto Ravasio - Museo del Burattino

Domeniche 8 e 15 dicembre - ritrovo ore 14.30 (durata due ore circa)

Visite guidate gratuite in Pignolo Alta e Bassa a cura di Valter Nava, architetto e paesaggista, guida turistica abilitata; da anni opera nell’ambito della divulgazione culturale.

