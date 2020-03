Gallera: 3.993 positivi a Bergamo, +233

Sala: ancora troppe persone in giro Segui qui la quotidiana conferenza stampa dell’assessore regionale al Welfare Giulio Gallera.

Il «recupero» dei respiratori per l’ospedale nella Fiera di Milano, «deve avvenire nei prossimi tre-quattro giorni, almeno l’ordine, non si può aspettare settimane». A dirlo è stato ad Agorà l’assessore lombardo al Welfare Giulio Gallera. «Noi - ha detto Gallera - lavoriamo sulle ore. Ieri (lunedì 16 marzo, ndr) eravamo quasi a zero posti letto di terapia intensiva. Quando alle dieci è arrivata la notizia di questi trenta respiratori (dalla Croce Rossa di Milano, ndr) io mi sono quasi messo a piangere per la tensione della giornata e per la bellissima notizia».

«Ora è necessaria una sorveglianza attiva: anche con forme influenzali molto lievi è possibile trasmettere il virus». Lo ha detto Giulio Gallera che ripete: «Evitiamo di contagiare e di essere contagiati». E i dati parlano di crescita, ancora costante. Il numero dei positivi è di 16.220, 1.971 più di lunedì; il numero delle persone ospedalizzate sono 6.953, +782 rispetto a lunedì; le Terapie intensive sono 879, +56, il numeri dei decessi 1.640, 220 in più rispetto a lunedì . In totale i posti in terapia intensiva per pazienti Covid ora sono 1030

I dati di Bergamo: 3.993 contagi, con una crescita che si sta riducendo: 233 in più rispetto a lunedì.

L’appello è ancora quello dei giorni scorsi: ancora troppe persone in giro, bisogna restare a casa, dicono Gallera e il vicegovernatore Sala: «Dai dati tecnologici ricavati con le compagnie di rete mobile, fatto 100 il 20 febbraio, prima che scoppiasse l’emergenza, l’andamento del movimento della popolazione è poco sopra il 40%. È un dato non sufficientemente basso, bisogna stare a casa il più possibile» ha spiegato il vicepresidente della Regione Lombardia, Fabrizio Sala.

Sala ha mostrato un grafico realizzato con i dati forniti dalle compagnie telefoniche: «Sono movimenti di persone che hanno cambiato cella e quindi spostamenti di 500 metri, di un chilometro o di più. Ringraziamo chi è obbligato ad andare al lavoro per garantire la tranquillità di chi resta a casa ma per tutti gli altri, chi si muove per motivi superflui, stia a casa!», ha concluso.

Segui qui la conferenza stampa

«Dai d

.

© RIPRODUZIONE RISERVATA