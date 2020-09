Latitante ucraino individuato a Bergamo

Ha commesso reati in tutta la provincia Il personale della Squadra Mobile ha tratto in arresto il pregiudicato Vasyl Bohayuk, alias Ivan Isak, nato in Ucraina nel 1979.

L’uomo era destinatario di un provvedimento di cattura, emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Bergamo, dovendo scontare la pena di 6 anni, 4 mesi e 16 giorni di reclusione, in quanto responsabile di numerosi reati, tra cui incendio, minacce, lesioni, violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale e furto, quasi tutti commessi nel territorio bergamasco, in varie località tra cui Grone, Alzano Lombardo, Valmbrembo, Nembro.

L’uomo è stato rintracciato in via Autostrada, a Bergamo a bordo di un’autovettura in compagnia di un altro uomo, di nazionalità moldava, estraneo ai fatti. Bloccato, il cittadino ucraino è stato trasferito in Questura e, dopo le formalità di rito, portato alla casa circondariale di questa via Gleno.

