Lavori in corso al cimitero di Bergamo

Lumini tra gratuità e rinvii della bolletta Gratuità e rinvii della bolletta al 2021: sono queste le decisioni prese dalla Giunta comunale per ovviare ai problemi che lo straordinario 2020 ha provocato nel cimitero monumentale per quel che riguarda l’illuminazione votiva.

Gratuità innanzitutto per tutti gli utenti titolari di quei lumini che hanno smesso di funzionare a inizio 2020 per un guasto al vetusto impianto elettrico del Monumentale, disservizio che solo i lavori di rifacimento completo dell’impianto potranno ovviare.

Per questo motivo l’assessore Giacomo Angeloni ha proposto una delibera che sancisce la gratuità del servizio, fino a quando non sarà ripristinato, a tutte le utenze interessate dal guasto, che ha coinvolto ampie porzioni del più grande cimitero cittadino. Il Comune è corso ai ripari, ma i lavori di manutenzione e riprogettazione degli impianti elettrici, fra cui anche la sostituzione di lampade a led per tutti i punti luce dei tre cimiteri cittadini, stanno proseguendo e sono tutt’ora in corso, e, pertanto, in alcune aree del cimitero continua a non essere erogato il servizio.

È previsto anche il rinvio del pagamento al 2021 (per un mancato introito sul 2020 di circa 125mila euro) per tutti le altre utenze: l’emergenza Covid-19 ha infatti impegnato oltre qualunque previsione i dipendenti dei cimiteri comunali e ha determinato quindi uno stallo – viste le altre priorità - nelle procedure per il recupero e la riscossione del canone dei lumini votivi. Allo stato dei fatti, è quindi risultato impossibile a fine 2020 procedere alla bollettazione per l’anno appena concluso. Per questo motivo l’Amministrazione ha ritenuto di sospendere per l’anno 2020 il pagamento della tariffa delle luci votive, ipotizzandone il recupero al 2021.

«La sospensione e il rinvio del pagamento dei canoni per l’illuminazione votiva 2020 è un provvedimento doveroso da parte dell’Amministrazione: nel 2021 gli uffici dei servizi cimiteriali lavoreranno ad una completa revisione nella gestione del servizio, anche grazie al prezioso e difficile lavoro di rifacimento degli impianti, realizzato a cura dell’assessorato ai Lavori Pubblici» ha commentato l’assessore Angeloni.

