«Lavori in corso, si pensa al futuro»

Colleoni, dopo l’estate un affittuario Tra settembre e ottobre – fanno sapere fonti interne a Ubi Banca, proprietaria del locale – sarà attivata la procedura per trovare un affittuario.

«I lavori sono in corso, e a breve si inizierà a parlare del futuro». Le saracinesche di quella che era la Taverna del Colleoni sono chiuse da sei mesi e – a parte un cartello affisso all’ingresso del locale di Piazza Vecchia che annuncia lavori di manutenzione straordinaria impiantistica per 160 mila euro – nulla fa pensare che all’interno ci sia del movimento. E invece dalla Bpb immobiliare srl, committente dell’intervento, arrivano rassicurazioni. Gli impianti vanno messi a norma, l’intervento è in corso ed è a buon punto. Tra settembre e ottobre – fanno sapere fonti interne a Ubi Banca, proprietaria del locale – sarà attivata la procedura per trovare un affittuario.

L’interesse non manca, tanto nella Bergamasca quanto fuori provincia. Il luogo (o «location», come preferisce dire qualcuno) è prestigioso, e la Taverna ha una storia importante alle spalle. Per ora non si parla di offerte ma di manifestazioni d’interesse, che saranno vagliate attraverso una «procedura strutturata». E tutto lascia pensare che ad essersi fatti avanti siano stati principalmente operatori del settore della ristorazione, pronti a fare investimenti importanti, perché è certo che l’operazione non sarà di poco conto dal punto di vista economico. Le voci di potenziali gestori si rincorrono e vanno dagli chef stellati, anche di casa nostra, agli imprenditori del settore del food.

