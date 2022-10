Lavori in Sant’Agostino, la porta riapre alle 12. Resta il divieto di transito per camion e bus

Porta Sant’Agostino è stata chiusa martedì 4 ottobre dalle 9 per consentire i lavori di messa in sicurezza dopo che un camion nella mattinata di sabato scorso ne ha danneggiato l’arco di ingresso.

Porta Sant’Agostino è stata chiusa martedì 4 ottobre dalle 9 e riaperta alle 12, Martedì i tecnici incaricati dal Comune di Bergamo hanno smontato il contrarco in pietra danneggiato dall’incidente: le pietre sono state rimosse e trasferite in laboratorio per qualche giorno, in modo da consentirne il restauro. Entro questa settimana l’arco sarà poi riportato nella sua sede originale per essere rimontato. Sarà poi possibile rimuovere il ponteggio realizzato per prevenire eventuali ulteriori distacchi di materiali e riportare la situazione a normalità.