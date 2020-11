Lavori serali sulla Mugazzone e lungo le vie Europa e don Bosco

Lavori serali sulla Mugazzone

Lavori in corso in queste serate lungo tre importanti arterie di traffico della città di Bergamo: sono infatti in corso lavori di asfaltatura delle vie Don Bosco, di un tratto della Circonvallazione Mugazzone e di via Europa. L’intervento è iniziato nelle scorse sere e si protrarrà fino alla serata di venerdì 13, con i lavori che si svolgono tra le 21 e le 6 del mattino. Si tratta degli interventi di ripristino della sede stradale in seguito ai lavori dei mesi scorsi: sulla circonvallazione Mugazzone si lavora per ripristinare l’asfalto interessato dai lavori della nuova rotatoria tra Campagnola e la Malpensata; in via Europa e via don Bosco per rifare il manto stradale dopo i lavori di posa del cablaggio da parte di OpenFiber.

Circonvallazione Mugazzone: nel tratto compreso tra via delle Valli e via San Giovanni Bosco, sono previsti divieto di transito veicolare, solo a carreggiate alterne, per tutte le categorie dei veicoli eccetto i mezzi impiegati nelle attività di fresatura ed asfaltatura della strada;

Via Europa: in prossimità della Circonvallazione Mugazzone la strada sarà a fondo chiuso in corrispondenza dell’occupazione con obbligo di entrata ed uscita sulla Via Gavazzeni.

Via San Giovanni Bosco: all’intersezione con la Circonvallazione Mugazzone sarà previsto l’obbligo di svolta a destra o a sinistra a seconda della carreggiata oggetto dei lavori.

