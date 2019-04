Le celebrazioni pasquali - Video

Stasera alle 21 al veglia Dopo la celebrazione della Passione del Signore, il Sabato Santo, terzo giorno del Triduo pasquale, si è aperto in cattedrale alle 8,45 con la Liturgia delle Ore presieduta dal vescovo Francesco Beschi.

Alle 21, sempre in cattedrale, monsignor Beschi presiederà la solenne Veglia pasquale che si aprirà sul sagrato con la benedizione del fuoco. Quella della Veglia pasquale è una liturgia particolarmente intensa, ricca di gesti e di preghiera. Il vescovo accenderà il cero pasquale con cui entrerà nella cattedrale immersa nel buio, poi la benedizione dell’acqua. L’annuncio pasquale scioglierà il silenzio delle campane che suoneranno insieme a canto del Gloria. Le letture della Parola di Dio attraverseranno i libri dell’Antico e del Nuovo Testamento fino a giungere alle pagine del racconto della risurrezione. Durante la celebrazione un giovane della parrocchia della cattedrale riceverà il Battesimo, la Cresima e l’Eucaristia.

Per vedere questo video attiva javascript oppure utilizza un browser che supporta video HTML5

Il giorno di Pasqua, alle 10,30 in cattedrale la concelebrazione eucaristica presieduta dal vescovo. Al termine monsignor Beschi raggiungerà il Nuovo Albergo Popolare alla Malpensata per portare il suo augurio e la sua benedizione agli ospiti, ai responsabili, alle religiose, al personale e ai volontari della struttura di accoglienza. Alle 17 il vescovo sarà in duomo per la recita dei Vespri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA