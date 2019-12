Le Sardine in piazza a Bergamo

Il 13 dicembre manifestazione in centro Le Sardine sono anche bergamasche. Il 13 dicembre si troveranno in piazza Matteotti, a Bergamo, per una manifestazione dopo quelle già avvenute in giro per l’Italia.

Il gruppo si è formato da poco e ha lanciato attraverso i Social la manifestazione: «Anche Bergamo non abbocca» è lo slogan e l’appuntamento è per venerdì 13 dicembre alle 19.30 in pieno centro, in piazza Matteotti a Bergamo.

La data arriva dopo la manifestazione di Milano. In piazza Duomo il 1° dicembre sono arrivate circa 25 mila persone, secondo una stima degli organizzatori, armate di ombrelli per dire «Milano non si Lega», con lo slogan già usato in tante altre città italiane. Per il grande afflusso di persone la manifestazione è stata spostata in piazza Duomo, mentre in precedenza si doveva tenere nella vicina e più piccola piazza Mercanti. Mentre la piazza a Milano intonava «Bella Ciao», è salito sul palco anche Roberto Saviano, applaudito dalla folla, che ha sottolineato come «questa piazza non deve essere solo contro» ma è «in difesa dei diritti che sono prima di ogni cosa. Le Sardine impediscono l’erosione della democrazia».

«Le Sardine in piazza mi aiutano - ha commentato in risposta il leader della Lega Salvini a Bologna -. Spero che siano sempre di più e ovunque perché mi danno gioia, le ringrazio per quello che fanno».

