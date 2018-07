Le vacanze dei bergamaschi

Clicca e invia la tua «Cartolina 2.0» Sei al mare in montagna? Invia a L’Eco di Bergamo la tua «Cartolina 2.0». Basta una foto scattata con lo smartphone: la pubblicheremo nella galleria fotografica delle vacanze dei bergamaschi e sui nostri profili social.

Dalle valli bergamasche fino alle Hawaii: inviaci la tua «Cartolina 2.0». La pubblicheremo nella galleria fotografica delle vacanze dei bergamaschi. Dal 20 luglio al 20 agosto raccoglieremo le «Cartoline 2.0» in un album sulla nostra pagina Facebook (clicca qui) con gli scatti, ovviamente con dedica, immortalati al mare, in montagna, al lago o dovunque state trascorrendo qualche giorno di meritato riposo. Va benissimo anche un ricordo delle vacanze, ahimè, già finite. Panorami, sorrisi, spiagge, vette, famiglie: basta una semplice fotografia e una breve didascalia indicando il mittente, il destinatario e il luogo in cui è stata scattata.

Le foto possono essere mandate con un messaggio alla posta della pagina Facebook oppure con una mail a redazioneweb@eco.bg.it.

Cogliamo l’occasione per ricordarvi che potete trovare L’Eco di Bergamo nelle edicole di alcune delle località di villeggiatura italiane più frequentate. Ecco un riepilogo di «Paese che vai, L’Eco che trovi».

Sull’Adriatico

Da Grado a Marotta-Cesano fino al 9 settembre

Da Senigallia a Silvi Marina fino al 26 agosto

In Liguria

Da Ventimiglia a Chiavari fino al 9 settembre

Da Lavagna a Bocca di Magra fino al 31 agosto

In Toscana

Da Marina di Carrara a Viareggio fino al 31 agosto

Da Cecina a Punta Ala e all’Isola d’Elba fino al 31 agosto.

Sul Lago di Garda fino al 31 agosto

In Trentino fino al 31 agosto

In Alto Adige fino al 31 agosto

In Valtellina e Valchiavenna fino al 31 agosto

