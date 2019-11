L’Eco in abbinamento al «Sole 24 ore»

Il 22 novembre in edicola con il «Rapporto Lombardia» Il prossimo venerdì 22 novembre «L’Eco di Bergamo» sarà abbinato al «Il Sole 24 ore» che conterrà una nuova puntata del «Rapporto Lombardia» a solo € 1 in più.

In occasione dell’uscita del Rapporto Lombardia, L’Eco di Bergamo offre la possibilità ai propri lettori di acquistare il quotidiano in abbinamento al «Sole 24 ore» con solo un euro in più rispetto all’usuale prezzo di copertina. Il 22 novembre, dunque, si potranno avere i due quotidiani, insieme al Rapporto Lombardia al prezzo scontato di € 2,50 (invece di € 3,50).

I lettori de «Il Sole 24 Ore», per quel giorno, avranno l’obbligo di acquistare anche «L’Eco di Bergamo» al prezzo di abbinamento e cioè a soli 50 centesimi in più rispetto al consueto prezzo di copertina. L’iniziativa sarà valida solo per quel giorno in tutte le edicole nella sola provincia di Bergamo.

Il Rapporto Lombardia è l’appuntamento dell’autorevole quotidiano economico che ogni settimana racconta l’economia di un territorio d’Italia, la sua evoluzione e i suoi protagonisti – con attenzione rivolta all’innovazione e ai progetti delle nuove tecnologie. Dopo Nord Est, Nord Ovest, Centro e Sud, sarà il turno della prima regione d’Italia per importanza economica. La Lombardia contribuisce infatti a circa un quinto del prodotto interno lordo nazionale, motivo per cui il quotidiano diretto da Fabio Tamburini ha deciso di dedicarle un supplemento monografico, differentemente dagli altri Rapporti Locali di natura multiregionale. Per supportare questo grande progetto il quotidiano ha chiesto la collaborazione della nostra testata che così avrà l’occasione di completare l’informazione locale con l’autorevolezza economica e finanziaria che «Il Sole 24 Ore» è in grado di offrire.

