Libreria Buona Stampa a Bergamo

Chiusura e svendita con sconti del 50% Chiude la storica liberia Buona Stampa in via Paleocapa, a Bergamo.

La decisione è stata presa nell’ambito di un piano di ristrutturazione delle attività diocesane, al termine di un periodo di analisi che era stato caratterizzato anche dall’aggiunta al nome del negozio della dicitura «Qualcosa in più», ad indicare che la libreria accanto ai libri proponeva la vendita di prodotti alimentari e artigianali realizzati in monasteri e cooperative sul territorio italiano e all’estero.

«Si chiude un’esperienza verso la quale la Chiesa di Bergamo ribadisce la sua profonda gratitudine per il servizio svolto nell’accompagnare laici e sacerdoti, grazie all’attenzione e alla competenza di diversi operatori che si sono alternati negli anni» fa sapere la Diocesi.

Da lunedì 5 ottobre, sino a sabato 14 novembre la libreria resterà aperta per una svendita dei prodotti con uno sconto del 50% (orario continuato dalle 9 alle 18). Saranno disponibili libri per bambini, pubblicazioni relative alle discipline religiose e teologiche, volumi d’arte, di storia, di cultura generale e locale, guide turistiche e molto altro ancora. Una interessante sezione riguarda l’oggettistica religiosa e sacra che spazia dalle icone a numerose idee regalo (utili anche per i sacramenti), oltre che presepi o proposte devozionali. Per informazioni e richieste è possibile inviare una e-mail a [email protected] oppure telefonare ai numeri: 035.41.39.455 e 035.278.151.

