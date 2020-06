La scuola riparte il 14 settembre

Parlano Conte e Azzolina-Diretta ora Da palazzo Chigi la conferenza stampa del Premier e del ministro della Scuola Azzolina che era stata annunciata alle 16.30 ma è iniziata solo verso le 17.50, per illustrare le linee guida per il rientro a scuola a settembre.

Si è conclusa la conferenza Stato Regioni con l’accordo sulle linee guida per la ripresa delle scuole. È ufficiale, il giorno del ritorno sui banchi è fissato per il 14 settembre. Ci saranno tamponi e si dovrà mantenere la distanza di un metro.

E’ stata raggiunta l’intesa in Conferenza Unificata sulle linee guida per la riapertura delle scuole a settembre.

«Le scuole riapriranno l’1 settembre per i corsi di recupero e il 14 c’è la riapertura vera e propria». Lo ha ufficializzato il sottosegretario all’Istruzione Peppe De Cristofaro, intervenuto a SkyTg24. «Il 20 settembre - ha aggiunto - spero davvero che si riesca a fare quello che in tanti stanno chiedendo, cioè cercare luoghi alternativi alle scuole per svolgere le elezioni. Diversamente sarebbe onestamente un cazzotto nell’occhio e una vera beffa. Spero si risolva positivamente».

Il dibattito sulle linee guida, che è stato articolato e interessa molto il Paese, rischia di essere, però, un pò sterile se non è accompagnato da una riflessione più ampia che riguarda il grande tema degli investimenti. La scuola italiana ha bisogno di un investimento straordinario e di risorse straordinarie perché vive una condizione di fragilità che non nasce oggi e non è semplicemente un effetto del Coronavirus».

Così il sottosegretario all’Istruzione, Peppe De Cristofaro, intervenendo alla trasmissione Timeline, su Sky TG24. «Se vogliamo immaginare un intervento strutturale e di fondo che cambia davvero il volto della scuola italiana - ha proseguito -, dobbiamo immaginare un investimento molto serio da fare attraverso una pianificazione. C’è l’assoluta necessità che, quando avremo i fondi europei del Recovery Fund, una quota molto significativa vada messa sull’istruzione, secondo me almeno il 10%».

Secondo De Cristofaro, priorità del governo è di riportare tutti gli studenti tra i banchi di scuola. «La didattica a distanza sotto i quattordici anni non si fa, si fa soltanto per la scuola secondaria di secondo livello ma in condizioni assolutamente residuali, quando è proprio impossibile dare vita alla didattica normale - ha proseguito -. L'impegno e l'obiettivo del Governo è riportare dal 14 settembre tutti gli studenti in aula in presenza e immaginare la didattica a distanza come vera e propria extrema ratio».

«L’intesa trovata oggi tra governo, Regioni, Province e Comuni sulle linee guida relative alla riapertura delle scuole è un primo importante passo avanti. Ora dobbiamo continuare a lavorare insieme, anche con il massimo coinvolgimento delle forze sociali». Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, a conclusione della conferenza Unificata. «E’ essenziale investire nuove, ingenti risorse per garantire la riapertura di tutte le scuole, nella massima sicurezza - ha aggiunto -. Un obiettivo fondamentale, su cui tutto il Paese deve essere unito».

«E’ una buona notizia - commenta su Facebook il viceministro dell’Istruzione Anna Ascani -. Nelle ultime settimane ho incontrato una per una tutte le Regioni, i rappresentanti regionali di ANCI, UPI e gli Uffici Scolastici Regionali e, grazie a uno straordinario lavoro di squadra, abbiamo costruito un «cruscotto» che raccoglie la misura in metri quadrati delle aule delle nostre scuole (i Comuni stanno continuando ad aggiornare ora dopo ora questi dati). Attraverso questo strumento - che consente di inserire il distanziamento e il numero degli iscritti come parametri - riusciamo a verificare con immediatezza quali e quante sono le situazioni che presentano criticità dal punto di vista degli spazi disponibili. Il confronto tra gli Enti proprietari degli edifici e i dirigenti scolastici consente poi di intervenire laddove servano modifiche agli arredi (es. passare dal banco doppio al banco singolo) o alle strutture (es. sostituire una finestra che si apre verso l’interno con una a scorrimento per risparmiare spazio) o di individuare, in caso di necessità, altri spazi per lo svolgimento della didattica. Abbiamo inserito nel «cruscotto» un primo elenco di edifici scolastici dismessi, ma utilizzabili».

